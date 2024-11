Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Atp Finals. Medvedev "Non provo più piacere"

Il russo rompe una racchetta in campo, poi in conferenza dice "Sono stanco". TORINO - Dopo il ko contro Taylor Fritz nel match di apertura delle Atp, in scena a Torino, Daniilha continuato a lamentarsi, da par suo, in conferenza stampa, confermando i segnali di insofferenza mostrati