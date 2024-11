Ilnapolista.it - Inter-Napoli, le ufficiali: ancora Gilmour al posto di Lobotka

Alle 20:45 a San Siro scendono in campoche si giocano ilda capolista della Serie A.Le formazioniDi seguito le formazioni ufficiale schierate da Conte e Inzaghi.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa,, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. InzaghiNon è vero che ilè all’anno zero, è squadra esperta quanto l’(Libero)Libero, in merito al big match di questa sera trascrive della retorica di Conte. La retorica della “cenerentola”, o della sopravvalutata, che rifugge il primato in classifica. Tuttavia, questa retorica di Conte, va presa con le pinze.