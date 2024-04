Alcune espressioni dell’imprenditoria italiana sembrano riproporre schemi ottocenteschi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 aprile 2024) Scivolare su una superficie bagnata riportando lievi ammaccature è un incidente che può capitare anche nelle migliori famiglie. Non riuscire a stare in piedi e quindi fare ruzzoloni a briglia sciolta, è cosa diversa. Il mondo intero, il Paese in modo particolare ha perso posizioni in materia di welfare, cioè di benessere sociale o livello di qualità della vita, conquistato nel tempo a fatica. Ciò che è più grave, è che non è ancora finita. Sembra di assistere a uno dei film del genere di quello tratto dal romanzo omonimo di Dickens, David Copperfield. Essi danno un’idea, seppur romanzata, della condizione in cui si trovava a agire la classe operaia di quel tempo. Non fosse stato sufficiente il problema della sicurezza sul posto di lavoro, che non toccava nemmeno di sfuggita le coscienze dei “padroni del vapore”, come erano definiti gli imprenditori del tempo, anche gli stessi turni di ...