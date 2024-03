“Spiavano Gravina per farlo fuori” Dossieraggio pure sul calcio | terremoto Figc

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sono decine i nomi di personaggi noti finiti nelle ricerche in banche dati compiute dall'ufficiale di polizia giudiziaria Pasquale Striano, indagato dalla Procura di Perugia per accesso abusivo a sistema informatico. Sul registro degli indagati compaiono una quindicina di persone e alla base, secondo l'accusa, ci sarebbe stata una consultazione di informazioni ‘compulsiva', con circa 800 accessi abusivi, compiuta tra il 2019 e il 2023 alla ricerca in particolare di eventuali segnalazioni di operazioni sospette (Sos), che ha avuto come ‘obiettivi' anche personaggi dello sport, come Gabriele, presidente della Feder. A raccontare il piano anti-è il Corriere dello Sport: “Cercavano una crepa nel muro, uno scheletro nell'armadio o peggio ancora un segreto inconfessabile da consegnare in pasto all'opinione pubblica per ...