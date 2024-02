LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Tim Merlier cala il tris! Vine rimane leader della generale

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Consonni e Viviani cercano il colpaccio in volata

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.39 Seconda posizione per il neerlandese De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team), chiude il podio il tedesco Bauhaus (Bahrain-Victorius). Seconda top-10 consecutiva per Simone Consonni, 10mo al traguardo. 13.36 VINCE TIM! Altra prova di forza impressionante del belga, terza vittoria in questo UAEperil belga. 39mo successo in carriera per il classe 1992Soudal-Quick Step 13.36 C’è molta confusione, si lancia Tim. 13.35 ULTIMO CHILOMETRO! 13.34 Si allunga il gruppo, 1500 metri all’arrivo. 13.33 Pian pianino il Team Visma si sta riportando in testa al gruppo, si muove anche la Movistar di Fernando Gaviria. 13.31 Iniziano a muoversi le squadre, inizia ad esserci bagarre nelle prime posizioni del gruppo. 13.30 5 km alla ...