CDM - Napoli, contro il Cagliari azzurri a caccia del gol in trasferta che manca da 3 mesi

SASSUOLO - 5 diffidati nel match contro l'Empoli, con un cartellino salterebbero il Napoli: Il Sassuolo è pronto alla sfida contro l'Empoli. La squadra di Dionisi scenderà in campo in un match cruciale per il discorso salvezza, ma uno sguardo dovrà necessariamente essere volto alla sfida con ... napolimagazine

Corsera - La Serie A rialza la testa: 7 squadre su 7 possono passare il turno in Europa: L'edizione odierna del Corriere della Sera si concentra sulle coppe europee e sulle chance delle italiane di passare il turno. Allo stato attuale 7 squadre si 7 possono sperare di accedere ... fcinternews

Il Napoli a caccia del gol in trasferta: non accade da tre mesi: Nella gara contro il Cagliari gli azzurri tenteranno di trovare il gol in trasferta, episodio che non accade da ormai tre mesi ... forzazzurri