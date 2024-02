Weapons | Josh Brolin sarà il protagonista del nuovo film di Zach Cregger | regista di Barbarian

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L'attore sostituirà Pedro Pascal, impegnato invece sul set di The Fantastic 4è in trattative per la parte dain, thriller horror della New Line chediretto daldi. Ilè l'attesissimoprogetto die avrebbe dovuto essere girato l'anno scorso, ma il doppio sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha fatto slittare l'inizio della produzione prevista per l'autunno 2023. Ciò ha causato un conflitto con la precedente star del progetto, Pedro Pascal, il cui programma si è scontrato con il suo impegno in The Fantastic 4, che verrà girato quest'estate.ha scritto la sceneggiatura ...

