F1 - Leclerc e Sainz pronti a giocarsi le proprie carte in gara Il doppio podio Ferrari è possibile

(Di sabato 18 maggio 2024) Charlese Carlospartiranno rispettivamente dalla quarta e dalla quinta casella del Gran Premio che si disputerà domani a Imola. Non certo la posizione auspicata dopo i fasti delle prove libere di ieri, ma non per questo invalidante nella rincorsa al successo, soprattutto considerando i connotati della SF-24. Max Verstappen resta il favorito assoluto, nessun dubbio. Però ilsta è. Abbiamo ormai imparato come la vettura della stagione corrente sia più performante indi quanto non lo sia in qualifica. È pertanto lecito aspettarsi uno scatto in avanti in termini di competitività rispetto a quanto visto nella giornata di oggi. Resta da capire quanto potrà progredire la Scuderia di Maranello. A sufficienza per avere ragione ...

Max Verstappen , su Red Bull, partirà in pole position nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Con il tempo di 1'14''746, l’olandese ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris . Quarta e quinta le Ferrari di Charles ...

