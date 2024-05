Banche - utili record anche nel primo trimestre 2024 | 6,3 miliardi per le prime sette Giorgetti | Se fanno un po’ di sacrifici non è sbagliato

(Di sabato 18 maggio 2024) Il sistema bancario continua a macinare, dopo un 2023 chiuso con profitti da favola grazie agli alti tassi di interesse. Neldell’anno i primigruppi bancari del paese – Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bpm, Mps, Bper, Popolare di Sondrio e Credem – hanno fatto registrarepari a 6,3, +25,6% sui primi tre mesi del 2023, rileva un report dell’Ufficio Studi & Ricerche della Fisac Cgil. Nel frattempo il governo, con il decreto sui bonus edilizi, si è mosso per “recuperare” parte dei soldi mai incassati con la fallimentare tassa sugli extraprofitti attraverso lo stop alla possibilità di usare i bonus edilizi per compensare i contributi Inps e Inail, cosa che potrebbe costringere gli istituti a svalutarne il valore. “Al presidente dell’Abi dico che ...

Banca Generali chiude il primo trimestre del 2024 con un utile netto consolidato di 122 milioni di euro, in aumento del 47 per cento rispetto agli 83,1 milioni del corrispondente periodo dello scorso anno. I costi operativi sono stati pari a 68,3 ...

POSTE ITALIANE * E-COMMERCE PRIMO TRIMESTRE 2024: «CRESCE IL NUMERO DEI PACCHI CONSEGNATI, IN TRENTINO ALTO ADIGE (+12%)» - POSTE ITALIANE * E-COMMERCE primo TRIMESTRE 2024: «CRESCE IL NUMERO DEI PACCHI CONSEGNATI, IN TRENTINO ALTO ADIGE (+12%)» - Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati in provincia di Trento dai portalettere di Poste Italiane. Una tendenza in crescita in tutta Italia che ha visto in Trentino Alto Adige numeri record nel ...

