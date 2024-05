Regionali Emilia-Romagna - Tosiani | Candidato per il dopo Bonaccini entro l' estate

(Di sabato 18 maggio 2024) Bologna, 18 maggio 2024 - “Ilper ilsi avràl’”. Il segretario regionale del Pd, Luigi, al circolo 2 agosto per inaugurare il comitato elettorale per le Europee dell’europarlamentare Alessandra Moretti, detta i tempi del percorso dem in vista delledell’che potrebbero essere già a fine ottobre, inizi di novembre. ©massimogennari2024 “Faremo presto, bene e insieme. Non ci saranno forzature e non si perderà neanche un secondo. Sarà un’occasione diffusa per raccontare nostre idee”, dice, specificando come il faro sarà la valorizzazione “delle cose fatte” nei due mandati di Stefanoe “la nostra capacità di ...

Bologna, 18 maggio 2024 – “Il candidato per le Elezioni regionali del dopo - Bonaccini si avrà entro l’estate ”. Il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani , al circolo 2 agosto per inaugurare il comitato elettorale per le Europee ...

