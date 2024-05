Tiro a volo - Europei 2024 | Jessica Rossi chiude quart - Massimo Fabbrizi quinto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Niente medaglie per l’Italia aglidi, in corso al poligono di Lonato Del Garda. Al femminile,alo posto. Al maschilenon va oltre la quinta piazza.paga due errori nei primi cinque tiri e si posiziona ai piedi del podio con uno score di 28/35. Oro per la spagnola Fatima Galvez (46/50) e argento per la tedesca Kathrin Murche (44/50). Bronzo per la turca Pelin Rumeysa Kaya (34/40), che conquista anche una carta olimpia non nominale., nonostante un ottimo 27/30 non riesce ad avvicinarsi al podio europeo. Appena davanti a lui l’inglese Nathan Hales con 31/35. Medaglia d’oro per lo spagnolo Alberto Fernandez ...