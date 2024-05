LIVE – Swiatek-Sabalenka 6-2 6-3 - finale Internazionali d’Italia 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per lafemminile degli(terra battuta). Si affrontano le prime due giocatrici del ranking mondiale eppure è la polacca l’indiscussa favorita secondo le quote dei bookmakers. Da queste parti, infatti, la campionessa in carica del Roland Garros ha già alzato al cielo il trofeo in ben due edizioni consecutive (2021 e 2022). Il bilancio degli scontri diretti, inoltre, vede saldamente in vantaggio sempreper 7-3. Le due tenniste hanno incrociato la racchetta recentemente nell’altro torneo WTA 1000 di Madrid. Anche in quella circostanza si trattava dell’ultimo atto, con la nativa di Varsavia che è riuscita a cancellare la ...