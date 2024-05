Arabia Saudita: clamore per la prima sfilata in costume da bagno - Arabia saudita: clamore per la prima sfilata in costume da bagno - Una sfilata inedita, una pietra miliare nella storia dell'Arabia saudita: la prima sfilata di moda con le modelle in costume da bagno L’eccezionalità dell'evento sta nel fatto che quello di Riad è un ...

Cos'è Tesla Cybertruck, la supercar di Elon Musk resa virale dal principe saudita - Cos'è Tesla Cybertruck, la supercar di Elon Musk resa virale dal principe saudita - Le caratteristiche e l'incidente 'imbarazzante' del 2019 Roma, 18 maggio 2024 – Tesla è sempre più uno status symbol di ricchezza e prestigio, anche in Arabia saudita. A dimostrarlo è una foto che ...

Arabia Saudita tra progetti e realtà - Arabia saudita tra progetti e realtà - La mappa illustra le priorità strategiche della grande monarchia del Golfo. Dallo Yemen controllato dagli huti ai legami con le grandi potenze del mondo (Usa, Russia, Cina), dai rapporti commerciali ...