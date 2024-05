LIVE – Trapani-Verona | gara-1 semifinale playoff Serie A2 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-1 delle semifinali deidellaA2di. Comincia latra due squadre che hanno superato in quattro partite i quarti di finale. In particolare, la formazione siciliana, dominatrice della regular season nel Tabellone Verde, hanno eliminato per 3-1 Piacenza, dopo essere stati sorpresi in trasferta di misura in-3. Gli scaligeri, invece, si sono resi protagonisti di una grande rimonta nel testa a testa con Milano: dopo aver perso in casa in-1, gli uomini di coach Ramagli si sono rifatti di misura in-3, aggiudicandosi poi anche l’ultima partita. Prende ...