Ambra Sabatini | Credetemi - sono fortunata

(Di sabato 18 maggio 2024) “Ero in scooter con mio padre quando ho avuto il mio incidente. Civenuti addosso e per mio padre era un grandissimo dispiacere. Avevo 17 anni. La mia gamba era messa davvero male, ma non ho mai perso la lucidità e sapevo che le protesi mi avrebbero aiutato. Fin da subito avevo la certezza che avrei ripreso a correre e che ce l’avrei fatta. Ho cercato con tutta me stessa di essere coraggiosa e l’ho fatto anche per i miei genitori. Non volevo vederli così, erano distrutti perché, in quei momenti, sembrava che la mia vita fosse finita. Ecco, non mimai arresa e, quando tutto era difficile, non ho mollato e ho ripreso in mano la mia vita: a giugno ho avuto il mio incidente e a settembre ho fatto il primo tuffo a mare”. Chi parla è la velocista livornese, scelta insieme al ciclista, Luca Mazzone, ...