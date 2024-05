Tabellone femminile Internazionali d’Italia Roma 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di sabato 18 maggio 2024) Ilprincipaledegli, in programma dal 6 al 19 maggio sulla terra rossa del Foro Italico, a. La numero uno al mondo Iga Swiatek guida il seeding, seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka e dalla statunitense Coco Gauff. Al via anche la campionessa in carica, Elena Rybakina, insieme a tante tenniste azzurre, la cui pattuglia è guidata da Jasmine Paolini, testa di serie numero 11. Di seguito ilcompleto con i. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIFINALE (1) Swiatek b. (2) Sabalenka 6-2 6-3 SEMIFINALI (1) Swiatek b. (3) Gauff 6-4 6-3 (2) Sabalenka b. ...

