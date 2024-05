Anche il Bologna in Autodromo per le qualifiche del Gran premio di F1 a Imola

(Di sabato 18 maggio 2024)), 18 maggio 2024 – Ci sonoi giocatori del, freschi di qualificazione in Champions League, ad assistere alleper ildi Formula 1 del made in Italy e dell’Emilia-Romagna in corso all’di. La squadra rossoblu, guidata da Joshua Zirkzee, Lewis Ferguson, Riccardo Orsolini e Lorenzo De Silvestri, si è presentata in riva al Santerno attorno alle 14. I calciatori hanno subito imboccato la via del paddock, per poi spostarsi nei box della Racing Bulls, il team di Faenza erede della storica Minardi, dove sono stati accolti dagli applausi. È stato proprio l’allora patron della scuderia, Gian Carlo Minardi, attuale presidente di Formula, ad accogliere il ...

Gianni Morandi , grande tifoso rossoblù ed ex presidente onorario del Bologna dal 2010 al 2014, commenta la qualificazione matematica dei felsinei alla prossima Champions League, un traguardo che non si verificava da 60 anni, a seguito dello ...

Francesco Pio e ora Michele: in un mese due neonati uccisi da pitbull. “Serve patentino” - Francesco Pio e ora Michele: in un mese due neonati uccisi da pitbull. “Serve patentino” - bologna – Due terribili tragedie ... A tornare alla carica per chiedere l’istituzione di un patentino ci sono ad esempio il Codacons, e anche l’Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione degli ...

A2 - Fortitudo, Fantinelli: "Dicevamo avremmo lottato per la salvezza, ora pronti alla semifinale" - A2 - Fortitudo, Fantinelli: "Dicevamo avremmo lottato per la salvezza, ora pronti alla semifinale" - Matteo Fantinelli ha parlato in vista dell':inizio della serie semifinale playoff con la sua Fortitudo bologna che affronterà la Real Sebastiani ... Sappiamo che in questi playoff ci sono molto ...

Verso Bologna-Juventus, Motta: “Vogliamo il terzo posto” - Verso bologna-Juventus, Motta: “Vogliamo il terzo posto” - Montero in panchina per i bianconeri Ovviamente, si è parlato anche un po’ del match che attenderà il bologna lunedì sera, con la Juve che arriverà nel capoluogo emiliano da vincitrice della Coppa ...