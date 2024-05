Il Groningen sale in Eredivisie - Valente a CM | 'Ho riso vedendo l'invasione dei tifosi del Roda I - Robben e la Lazio'

(Di sabato 18 maggio 2024) In Olanda un errore dello speaker delha fatto farea più di 15miladi casa. Tutti a festeggiare la promozione, ma non...

Non dire gatto finchè non ce l`hai nel sacco, diceva Giovanni Trapattoni. Il punto è che se credi di averlo nel sacco, poi scoprire la verità...

Una notte che i tifosi del Roda JC – squadra olandese di seconda divisione – non dimenticheranno mai. Ma in negativo. Con tanto di festeggiamenti dei tifosi che per il momento si dovranno accontentare di una grande beffa . È quello che è accaduto ...

Basket, «Al lavoro per riportare Brindisi nella massima serie», l'Happy Casa riparte da Bucchi - Basket, «Al lavoro per riportare Brindisi nella massima serie», l'Happy Casa riparte da Bucchi - Una sala stampa ridondante di passione e di entusiasmo da parte di quei tifosi (e non erano certo pochi) che hanno voluto dirgli “bentornato” accogliendolo con un lunghissimo e caloroso applauso. A ...

Il Groningen sale in Eredivisie, Valente a CM: 'Ho riso vedendo l'invasione dei tifosi del Roda. Io, Robben e la Lazio...' - Il Groningen sale in Eredivisie, Valente a CM: 'Ho riso vedendo l'invasione dei tifosi del roda. Io, Robben e la Lazio...' - In Olanda un errore dello speaker del roda ha fatto fare invasione a più di 15mila tifosi di casa. Tutti a festeggiare la promozione, ma non avevano fatto i conti.