F1 - Frederic Vasseur | Qualifiche serrat - per puntare al podio dovremo inventarci qualcosa

(Di sabato 18 maggio 2024) Non è arrivato il risultato che si sperava nelledel GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, per la Ferrari. Sul circuito del Santerno le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz si sono classificate in quarta e quinta posizione e domani non sarà facile recuperare in gara, per una pista che non offre così tante chance. Alla fine della fiera la pole è andata all’olandese Max Verstappen, che ha preceduto le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Principal della scuderia di Maranello,: “È stata una qualifica molto equilibrata e alla fine abbiamo pagato dazio per il distacco accumulato nel primo settore della pista, perché da curva-4 il nostro rendimento era il migliore. Max ha poi ...