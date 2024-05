Atletica - Zaynab Dosso torna sui 200 dopo un lungo digiuno Elisa Valensin divampa | tempo da record a 17 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024)ha fatto il proprio ritorno in pistaaver stampato ilitaliano dei 100 metri soltanto tre giorni fa a Savona. La velocista emiliana si era espressa in 11.02 in terra ligure, accarezzando la mitica barriera degli undici secondi e facendo capire di avere tutto il potenziale per potersi migliorare ulteriormente. La 24enne ha scelto di lasciare il rettilineo per una giornata e di cimentarsi sui 200 metri al Roma Sprint Festival, correndo sul mezzo giro di pista allo Stadio dei Marmi. La primatista italiana, capace di conquistare la medaglia di bronzo sui 60 metri agli ultimi Mondiali Indoor, è scattata bene dai blocchi di partenza e fino all’ingresso in curva è apparsa convincente, attaccando forse troppo e andando un po’ fuori giri. L’impostazione tecnica in quel frangente non è sembrata perfetta, ...