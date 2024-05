F1 GP Emilia Romagna 2024 - Alonso | Giornata difficil - per la gara non mi aspetto nulla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Intervenuto ai microfoni di DAZN Espana, Fernandoha fatto un bilancio del sabato a Imola, in occasione delle qualifiche del GP dell’di F1: “Non è stata unafacile. Prima mi mancavano i giri della mattina e poi in Q1 abbiamo messa benzina per tutta la sessione, con alcuni pit stop per darmi più possibilità di girare. Dopo il primo tentativo la squadra mi ha detto di fermarmi perché avevano visto qualcosa. Ho chiesto loro se fossero sicuri di fare quell’ultimo giro con cui avrei potuto entrare in Q2, ma hanno insistito per tornare ai box“. “Partire dall’ultima fila sarà moltoe, specialmente in un circuito dove sorpassare è molto complicato. Non mise non finire la, tornare ...