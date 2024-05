Cade in acqua facendo canyoning e muore

(Di sabato 18 maggio 2024) 18.26 Un uomo di 33 anni è mortonel torrente Esino, nel Lecchese. Trascinato in un mulinello, il 33enne è stato successivamente recuperato e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Lecco, dove è giunto in gravissime condizioni. E' poi deceduto. Il, o torrentismo, consiste nello scendere in ripide gole che si trovano lungo torrenti, solo con l'aiuto di corde.

