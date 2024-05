The Athletic – Napoli - contatti tra il Napoli ed il Manchester United per il trasferimento di Greenwood

"Il Napoli vuole Greenwood. Ha già parlato col Manchester United" - "Il Napoli vuole greenwood. Ha già parlato col Manchester United" - The athletic conferma la notizia del Corriere dello Sport-Stadio. Il club di De Laurentiis è interessato all'attaccante inglese ...

The Athletic - Contatti Napoli- Man United per Greenwood: il 22enne si è rilanciato in Liga - The athletic - Contatti Napoli- Man United per greenwood: il 22enne si è rilanciato in Liga - Nome nuovo per l'attacco del Napoli. The athletic parla di contatti tra il club azzurro e il Manchester United per Mason greenwood, 22enne jolly d'attacco che in questa stagione ha giocato e fatto ...

Napoli 'contact Man United over summer transfer for Mason Greenwood' - with on-loan Getafe forward 'keen to test himself at a higher level next season' - Napoli 'contact Man United over summer transfer for Mason greenwood' - with on-loan Getafe forward 'keen to test himself at a higher level next season' - The forward (right) was shipped out from Old Trafford last September after it was mutually agreed he would play no further role with the club following an internal investigation.