Atalanta | Hateboer squalificato | quale partita salta e chi gioca al suo posto

Monza e Atalanta si affrontano questa sera alle 20.45 per la 33esima giornata di Serie A. I padroni di casa, guidati da Raffaele Palladino,...

Lecce-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: Hateboer salta la prossima - Lecce-atalanta, la MOVIOLA LIVE: hateboer salta la prossima - Questi i principali episodi da moviola, analizzati da Calciomercato.com, di Lecce-atalanta, anticipo del sabato della 37esima giornata di Serie A. Sarà il signor.

Lecce-Atalanta, formazioni: Gasp sceglie Scalvini a centrocampo - Lecce-atalanta, formazioni: Gasp sceglie Scalvini a centrocampo - Lecce e atalanta in campo alle ore 18. In attesa della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, l'atalanta vuole mettere al sicuro il quinto posto. Senza De Roon infortunato e Koopmeiners ...

Lecce-Atalanta, le formazioni ufficiali: Scamacca guida l’attacco, Scalvini in mediana - Lecce-atalanta, le formazioni ufficiali: Scamacca guida l’attacco, Scalvini in mediana - Scalvini e Pasalic compongono la linea mediana, hateboer e Zappacosta sulle corsie. Davanti a Carnesecchi ci sono Toloi e Hien con Bonfanti. In panchina Adopo e Bakker.