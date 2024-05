Rubano riporta Tajani nel Sannio e attacca De Luca e Mastella

Europee: Bonelli, 'Tajani non sacerdote di papessa Greta ma di papessa Meloni' - Europee: Bonelli, 'tajani non sacerdote di papessa Greta ma di papessa Meloni' - Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Per la prima volta sono d’accordo con tajani: lui non è il sacerdote della papessa Greta Thunberg, ma della papessa Giorgia Meloni, a cui è fedele devoto. Questa destra ca ...

Tajani "Voto europee non avrà effetti sul governo" - tajani "Voto europee non avrà effetti sul governo" - Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio tajani in una intervista a "QN". "In questo momento politico in Italia c'è bisogno di aggregare e dare visibilità alle forze popolari ...

Pum! Partito Unico Meloniano. La premier pensa a ingoiarsi Salvini e Tajani - Pum! Partito Unico Meloniano. La premier pensa a ingoiarsi Salvini e tajani - Il progetto dovrebbe essere avviato in autunno. Come ridurre la competizione interna e perché col premierato il partito unico è indispensabile. Per Forza ...