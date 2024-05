LIVE Swiatek-Sabalenka 6-2 - 6- - WTA Roma 2024 in DIRETTA | terzo titolo al Foro per la n 1 del mondo

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Gauff –-Collins Si chiude qui ladella finale femminile degli Internazionali d’Italia. A domani per Errani/Paolini che si giocano ildi doppio femminile. Un saluto sportivo! 18:41 Con la primaha vinto il 74% di punti, mentre con la seconda il 62%.ha un 56% di punti vinti con la prima e un misero 41% con la seconda. Zero break alla fine per la bielorussa, che non ha sfruttato ben 7 chance di strappare il servizio alla polacca. 18:40 Non c’è stata partita nella prima frazione, con la polacca che ha subito brekkato la rivale nel 3° e nel 7° game, chiudendo con 4 giochi di margine. Nel secondo set c’è stata tanta ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Swiatek-Gauff – Sabalenka-Collins 15-15 Prima vincente. 0-15 Largo il rovescio difensivo di Sabalenka. 5-3 A zero la polacca . 40-0 Servizio e rovescio lungolinea della n.1 del mondo. 30-0 Prima vincente ...

Volleyball Nations League, Italia-Turchia diretta live: Velasco contro Santarelli, Antropova sfida Vargas - Volleyball Nations League, Italia-Turchia diretta live: Velasco contro Santarelli, Antropova sfida Vargas - La corsa dell'Italia di Velasco in Volleyball Nations League continua ad Antalya contro la Turchia di coach Santarelli e del fenomeno Vargas: l'impresa può valere i Giochi. L’Italia è sesta nella ...

Road to Battiti live 2024 a Gravina con i The Kolors: orari, biglietti e scaletta - Road to Battiti live 2024 a Gravina con i The Kolors: orari, biglietti e scaletta - il tutto prenderà il via alle ore 18 dal truck di Radio Norba Cornetto Battiti live, in cui gli speaker intratterranno il pubblico in attesa della band che canterà alle ore 21 (in diretta in radio e ...

LBA - Bertram Derthona vs Virtus Bologna, dove vedere gara 4 in TV, diretta - LBA - Bertram Derthona vs Virtus Bologna, dove vedere gara 4 in TV, diretta - La Bertram Derthona Tortona, dopo aver conquistato Gara 3 con il punteggio finale di 91-81 e aver accorciato le distanze nella serie sul 2-1, ospita ancora al PalaEnergica Paolo Ferraris la ...