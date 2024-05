Questione Zhang-Oaktree - altro buon motivo per aver dominato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 18 maggio 2024) Ladel prestito die quindi della possibilità cheperda le sue quote dell’Inter rende ancora più significativo che sul campo la squadra abbia già vinto il campionato. PROBLEMA IMPROVVISO – Quando tutto sembrava tranquillo in casa Inter è esplosa la. Arrivati a un passo dalla scadenza del famoso prestito, le acque da calme si sono fatte agitate. Voce dopo voce si è dovuto esporre Stevenin prima persona, aprendo una tematica che renderrà bollenti le prossime giornate, anche mediaticamente. Portando tutta una serie di discussioni. Una situazione che rende ancora più importante il fatto che l’Inter abbia già vinto questo campionato. VITTORIA IN ANTICIPO – Fin dall’estate tutto l’ambiente nerazzurro ha messo la seconda ...