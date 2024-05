Filippo Tortu opaco sui 200 | esordio deludente - curva in apne - tempo alto Campanello per gli Europei?

Filippo Tortu e Samuele Ceccarelli saranno tra i grandi protagonisti del Grifone Meeting, che andrà in scena ad Asti giovedì 23 maggio. Sui 100 metri si sfideranno il Campione Olimpico della 4×100 e il Campione d’Europa dei 60 metri , in quella che ...

Buone sensazioni per Filippo Tortu che nel suo avvicinamento a Parigi 2024 si è messo in evidenza in Florida correndo i 100 metri con il proprio personale stagionale: 10"11. Adesso, attesa per il raduno azzurro a Miami e poi per le "World Relays" ...