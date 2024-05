Sembra che nessuno sia al sicuro per le strade di New York , nemmeno Steve Buscemi . L’amato atto re, nato a Brooklyn e che ha recitato ne Le Iene, è stato aggredito mercoledì scorso, nel quartiere di Kips Bay: Buscemi stava guardando il cellulare ...

Altra violenza pro-Pal: i centri sociali impediscono l'evento di FI. Aggredito militante - altra violenza pro-Pal: i centri sociali impediscono l'evento di FI. aggredito militante - "Non possiamo più tollerare che nelle Università gruppi di studenti facinorosi che rappresentano una minoranza impediscano agli altri di parlare, impediscano a chi non la pensa come loro di parlare, ...

"Mia figlia vittima del branco, l'aspettavano in trenta in quel parcheggio" - "Mia figlia vittima del branco, l'aspettavano in trenta in quel parcheggio" - “Mia figlia ha male al collo, alla testa, non ha niente di rotto per fortuna, ma sta male mentalmente perché è scioccata”: a parlare è la madre della 14enne che giovedì a Châtillon è stata aggredita ...

Viola divieto di avvicinamento e aggredisce moglie e suocera - Viola divieto di avvicinamento e aggredisce moglie e suocera - Si è recato a casa nonostante il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto e una volta all'interno ha aggredito moglie e suocera, procura loro lesioni giudicate guaribili in un mese. (ANSA) ...