Forse è un film Ligabue canta? Cosa fa il Papa alle sue spalle | Guarda

(Di sabato 18 maggio 2024)"quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane" eFrancesco dietro di luil'orologio: tutto vero. Non è una scena creata con l'intelligenza artificiale. È successo all'Arena di pace a Verona. Oltre 10mila i presenti nell'anfiteatro romano. Il video che mostra la scena cone il Pontefice dietro di lui è già diventato virale sui social: nelato, mentre ilnte si esibisce sulle note del brano “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”, Bergoglio prima sembra assopirsi e poil'orologio. "Una coreografia migliore non fu mai vista", ha commentato il giornalista e direttore di Wired Federico Ferrazza sulla piattaforma X. "è un...

Luciano Ligabue , presentato da Amadeus, ha canta to davanti a Papa Francesco all’Arena di pace 2024, a Verona . Nell’anfiteatro romano oltre 10 mila i presenti, ma il Pontefice non sembra esser un grande fan del canta nte. Sta diventa ndo virale sui ...

Rocca di Papa – Recitata l’Eneide tra i boschi sulla via Sacra: apprezzata la rappresentazione in costume - Rocca di papa – Recitata l’Eneide tra i boschi sulla via Sacra: apprezzata la rappresentazione in costume - "L' Eneide dentro la sua scenografia", la Via Sacra". Stamattina, 18 maggio, il mito virgiliano si è incarnato tra i boschi di Rocca di papa. Enea e ...

Papa a Verona, Zaia: «Una visita che diventerà storica» - papa a Verona, Zaia: «Una visita che diventerà storica» - Anche il Governatore del Veneto, Luca Zaia, è presente allo stadio Bentegodi per assistere alla messa di papa Francesco. Intervistato dal nostro ...

Papa Francesco a Verona: la missione è audace - papa Francesco a Verona: la missione è audace - Oggi la visita pastorale di papa Francesco a Verona è iniziata nella Basilica di San Zeno, con l’incontro con i sacerdoti e i consacrati, soffermando la riflessione sulla chiamata e sulla missione, an ...