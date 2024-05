Ultima Generazione in marcia lenta al Muro Torto | più di 30 attivisti bloccano il traffico

(Adnkronos) – Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione hanno blocca to l'aeroporto di Monaco di Baviera occupandone la pista. Lo riferisce Die Velt, mentre sull'account X di Ultima Generazione sono stati pubblicati diversi post e video in ...

Attivisti di Ultima Generazione bloccano l'aeroporto di Monaco di Baviera: voli fermi per tre ore, 8 arresti - Attivisti di ultima generazione bloccano l'aeroporto di Monaco di Baviera: voli fermi per tre ore, 8 arresti - Gli attivisti per il clima di ultima generazione hanno messo in atto una protesta all’aeroporto di Monaco di Baviera, bloccando tutti i voli per quasi tre ore durante la mattinata di sabato 18 maggio.

