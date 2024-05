Meloni libera Chico Forti - Zaki e Salis | la sinistra ammetta la sconfitta

(Di sabato 18 maggio 2024) Governi che fanno e oppositori che chiacchierano. Verrebbe da dire in merito al doppio, clamoroso successo diplomatico incassato dall’esecutivo, relativo ai casi die Ilaria. Un successo a cui si deve aggiungere quello dello studente e attivista egiziano, iscritto all’Università di Bologna, Patrick, condannato nel suo Paese eto anche in forza dell’energica azione portata avanti dall’attuale governo nel luglio dello scorso anno. Sebbene sulla vicenda di, che stava scontando un ergastolo in Florida, per l’omicidio di Dale Pike, tendo a ritenere molto valida e attendibile la ricostruzione colpevolista di Marco Strano, ex-investigatore di alto livello nelle nostre forze dell’ordine, il ritorno in Italia rappresenta un fatto ...

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Davvero non comprendo questo tripudio di governo su Chico Forti . Va bene la soddisfazione per l?azione diplomatica andata a buon fine, ma la Presidente del Consiglio che lo va ad accogliere all?aeroporto non ha nessun ...

AGI - Chico Forti è atterrato in italia. Ad attenderlo all'aeroporto di Pratica di Mare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . Il 65enne condannato all'ergastolo negli Usa per omicidio, (che ha già scontato 24 anni di pena in Florida) è ...

Il rientro in Italia di Chico Forti non è solo una buona notizia per lui, per i suoi familiari, e per tutti gli italiani che, negli anni, hanno perorato la sua causa e si sono mobilitati per riportarlo a casa, ma, soprattutto rappresenta un grande ...

Pagina 509999 - sottopagina 01 - Pagina 509999 - sottopagina 01 - 18/05 18:26 Cade in acqua facendo canyoning e muore 18/05 09:12 chico Forti, oggi il rientro in Italia 18/05 09:12 chico forti, oggi il rientro in Italia ...

Chico forti, oggi il rientro in Italia - chico forti, oggi il rientro in Italia - 9.12 chico forti, oggi il rientro in Italia chico Forti ... L'imprendi- tore era stato condannato all'ergastolo negli States per omicidio. Era stata la premier meloni ad annunciare il suo ...

Giro d’Italia, Ganna domina la tappa a cronometro di Desenzano: è la quarta vittoria italiana. Tiberi nella top 5 generale - Giro d’Italia, Ganna domina la tappa a cronometro di Desenzano: è la quarta vittoria italiana. Tiberi nella top 5 generale - Cronometro è sinonimo di Filippo Ganna. Il ciclista italiano vince la 14esima tappa del Giro d’Italia con il tempo di 35’02”. Sul percorso Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda Ganna si rip ...