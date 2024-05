L’Italia non firma il testo Ue su diritti Lgbtqi+ - Concia | Ridicol - Roccella ha sbagliato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 18 maggio 2024) La politica e attivista a Notizie.com: “Pazzesco, non hannoto perché c’è il gender, ma la differenza di genere c’è se ne facciano una ragione. Un paese che non riesce a far pace con l’omosessualità” Una scelta che ha lasciato basiti, sorpresi e, tanti, anche indignati. Dei 27 Stati della Comunità Europea nove di questi, tra cui, alla fine hanno deciso di nonre la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità Lgbtiq+. Una scelta che ha lasciato perplessa anche Anna Paola, politica e attivista che a Notizie.com spiega il suo disappunto sulla scelta che è stata presa: “E’ stato un errore madornale e anche grossolano direi, non c’è stato ahimé nessun passo in avanti, e in nessun modo. Mi dispiace, ma il Ministroha ...