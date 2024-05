Filippo Ganna ha vinto 6 cronometro al Giro d’Italia | -1 da Merckx - il record è di Francesco Moser

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Un capolavoro straordinario da parte di: il super cronoman piemontese vince ladi Desenzano del Garda centrando il primo successo di questo2024, prendendosi questa volta lo sfizio di battere Tadej Pogacar dopo che lo sloveno l’aveva anticipato nelladi Perugia. Con questa vittoria,entra in una grande élite di vincitori dellenella storia di Corsa Rosa: si tratta nel suo sesto successo in carriera in una prova contro il tempo, con anche due secondi posti a referto. Una vittoria che in questa tipologia di tappa mancava aldal 2021, quando vinse nell’ultima tappa di Milano. Sesto successo che lo porta a essere il terzo di sempre nella ...