Chi saranno gli avversari di Ganna alle Olimpiadi nella cronometro | Evenepoel spaventa - ma ancor di più un giovane britannico…

(Di sabato 18 maggio 2024) Una vittoria che sa di liberazione. L’ha dimostrato Filippoquando è stato intervistato ed è crollato in un pianto che raramente vediamo per il fenomeno tricolore. Leal Giro d’Italia stavano diventando quasi un tabù per il campione italiano che oggi è riuscito a trionfaretappa di Desenzano del Garda. Velocità media spaventosa, 31,2 chilometri volati per il corridore della Ineos Grenadiers che è riuscito a battere un Tadej Pogacara una volta mostruoso e che ha fatto paura, soprattuttoprima parte. Questa volta però, su un percorso completamente pianeggiante, lo sloveno non poteva rivaleggiare con il piemontese. E di percorso pianeggiante si parlerà anchedi Parigi, il vero obiettivo di...

