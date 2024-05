Giro d’Italia 2024 | il settimo sigillo di Filippo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 18 maggio 2024) Il campioneGanna (Ineos Grenadiers) ha vinto la quattordicesima tappa del 107°, una cronometro di 31.200 metri da Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, a Desenzano del Garda. Il recordman dell’ora ha percorso la distanza in 35’02” alla notevole media di 53.434 kmh. Il verbanese ha regolato di 29? la maglia rosa Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Al terzo posto, staccato di 1’07”, è giunto l’olandese Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) che ha preceduto di sette secondi il compagno di squadra Geraint Thomas. Il gallese, grazie a questa ottima prova, ha recuperato la seconda piazza in classifica generale. Ora il vincitore del Tour de France 2018 dista da Pogacar 3’41 con il colombiano Daniel Martinez, sceso in terza posizione a 3’56”. Confermando la sua sostanziale ...