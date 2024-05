Traffico Roma del 18-05-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24 si viaggia senza disagio anche sull’intero percorso della tangenziale est nella capitale delle Quindici è in corso una manifestazione con corteo che vede la partecipazione di almeno 500 persone in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia partenza da Piazzale Ostiense arrivo a Piazza Bocca della Verità ai partecipanti percorreranno diverse strade del centro con la conseguente chiusura prevista la deviazione di diverse linee bus un altro corteo organizzato in zona Centocelle del Movimento degli studenti palestinesi in Italia è in corso dalle 17:30 fino alle 20 partenza dei manifestanti in Piazza dei Mirti con arrivo al Largo Agosta percorrendo via dei Castani Piazza dei Gerani via Tor de’ schiavi e via Anagni e città ...