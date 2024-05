Il figlio prende una nota - lui va a scuola e prende a testate il prof | violenza a Monza

(Di sabato 18 maggio 2024) Un grave episodio diha scosso unadigiovedì scorso, quando il padre di un alunno ha aggredito un maestro dopo che quest’ultimo aveva messo unaal. Il fatto è stato riportato dal quotidiano “Il Giorno” e si è verificato poco prima delle 16:30. Secondo quanto riferito, l’aggressione è avvenuta dopo che il padre del ragazzo ha scoperto che ilaveva ricevuto unadisciplinare per aver disturbato in classe. In seguito alla notizia, l’uomo ha chiesto un colloquio immediato con l’insegnante. Tuttavia, gli è stato negato poiché gli incontri straordinari con i docenti devono essere organizzati tramite una richiesta inviata via email alla dirigente scolastica. Una testata in cambio di una: ...

Francesco Benigno dopo ore di silenzio ha deciso di risponde re pubblicamente a Vladimir Luxuria , ma purtroppo non per farle delle scuse, ma per continuare una guerra che sta palesemente combattendo da solo. Nel video di ieri, infatti, Vladimir ...

Genitore prende a pugni l’insegnante per una nota al figlio, il bambino frequenta una scuola elementare - Genitore prende a pugni l’insegnante per una nota al figlio, il bambino frequenta una scuola elementare - In un episodio che ha turbato la comunità scolastica di Monza, un padre ha aggredito fisicamente un insegnante di scuola elementare, reagendo in modo spropositato a una nota disciplinare data al suo ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a Verissimo: terzo figlio Troppo presto | Video Mediaset - Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a Verissimo: terzo figlio Troppo presto | Video Mediaset - Pietro ora vorrebbe un altro figlio. Rosa prende tempo. Non si sente ancora pronta. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.

Chi è Holden, figlio di Paolo Carta, di Amici 23 Instagram - Chi è Holden, figlio di Paolo Carta, di Amici 23 Instagram - Il cantante ha preso un posto tra i banchi di canto, per la gioia dei suoi fan, che non vedevano l’ora di poterlo seguire in un’avventura così importante come quella del talent show. Ha convinto la ...