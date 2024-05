LIVE Swiatek-Sabalenka 6-2 - 5- - WTA Roma 2024 in DIRETTA | a quota cinque la polacca nel 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Gauff –-Collins 15-15 Prima vincente. 0-15 Largo il rovescio difensivo di. 5-3 A zero la. 40-0 Servizio e rovescio lungolinea della n.1 del mondo. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio e rovescio. 4-3 In rete il rovescio della bielorussa. Break di. 30-40 Servizio e dritto. 15-40 Errore gratuito di dritto per la bielorussa. 15-30 Servizio e comoda chiusura. 0-30 Stecca di dritto. 0-15 Servizio e dritto. Stenta a chiudere però al voloe viene infilata dal passante della. 3-3 Prima vincente. 40-30 appena lungo il recupero di dritto della ...