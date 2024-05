Cancro - da proteine del sangue diagnosi anticipata di sette anni

(Di sabato 18 maggio 2024) Due studi finanziati dal Cancer Research UK e condotti dall’Oxford Population Health hanno scoperto??nel, che indicano la presenza di cellule cancerose nel corpo più diprima che ilvenga diagnosticato. Gli scienziati hanno identificato 618??legate a 19 diversi tipi di, comprese 107??in un gruppo di persone il cuiera stato raccolto almenoprima della. Tutte lesarebbero coinvolte nelle primissime fasi della crescita tumorale. La loro scoperta se confermata sarà una potente arma di prevenzione. I ricercatori hanno utilizzato una potente tecnica, la proteomica, per ...

