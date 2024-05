Tragedia nel torrente Esino - morto a 33 anni mentre fa canyoning | fatale un mulinello all’orrido di Vezio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Perledo (Lecco), 18 maggio 2024 – E'il canyonista che questa mattina è annegato nell'orrido dia Perledo. E' un giovane milanese di 33. Dopo essere stato recuperato dall'acqua era stato trasferito d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Lecco. Le sue condizioni erano disperate. Quando è stato ripescato era in arresto cardiaco: il suo cuore non batteva e i suoi polmoni non respiravano più. Poche ore dopo il suo ricovero, nonostante i tentativi di rianimarlo, i medici e i sanitari che lo stavano assistendo ne hanno dichiarato il decesso, perché non hanno riscontrato nemmeno tracce di attività cerebrale. Il 33enne stava praticandonel. Nell'affrontare una rapida in una stretta gola dell'orrido di, all'altezza di un ...