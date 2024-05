Chico Forti - madre Falcinelli | Content - ora giustizia anche per il mio Matteo

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – "Io esiamo molto felici del trasferimento in Italia die del fatto che dopo lunghissimi anni finalmente possa rivedere la sua famiglia". Lo afferma all'Adnkronos la signora Vlasta, la mamma di, il giovane arrestato in maniera violenta dalla polizia a Miami lo scorso febbraio. "Spero, se sarà

Vigile ucciso da un colpo partito dalla sua pistola a Mortara vicino Pavia, la fidanzata indagata per omicidio - Vigile ucciso da un colpo partito dalla sua pistola a Mortara vicino Pavia, la fidanzata indagata per omicidio - Il 22enne è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al Policlinico San matteo di Pavia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel disperato tentativo di salvargli la vita. Tutto inutile, ...

Chico Forti, madre Falcinelli: "Contenta, ora giustizia anche per il mio Matteo" - chico Forti, madre Falcinelli: "Contenta, ora giustizia anche per il mio matteo" - " Io e matteo siamo molto felici del trasferimento in Italia di chico Forti e del fatto che dopo lunghissimi anni finalmente possa rivedere la sua famiglia". Lo afferma all'Adnkronos la signora Vlasta ...

Palermo-Sampdoria, Manfredi: «È stata una serata difficile per noi, ci credevamo» - Palermo-Sampdoria, Manfredi: «È stata una serata difficile per noi, ci credevamo» - Attraverso il sito ufficiale del club, il presidente della Sampdoria matteo Manfredi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione appena conclusa dopo la sconfitta contro il Palermo. «Ci credevam ...