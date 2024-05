LIVE – Catania-Atalanta U23 - ritorno playoff Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 18 maggio 2024) LadiU23,del primo turno della fase nazionale deidi. Sale l’euforia allo stadio Massimino, dove gli etnei sono chiamati a difendere la preziosa vittoria ottenuta a Caravaggio pochi giorni fa: lo 0-1 dell’andata, infatti, consente ai siciliani di potersi qualificare anche con una sconfitta di misura, mentre la squadra B della Dea per superare il turno ha bisogno di un successo con due gol almeno di scarto. Appuntamento fissato alle ore 20.30 di sabato 18 maggio, chi vincerà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU23 ore ...

