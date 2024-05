LIVE Atletica - Roma Sprint Festival 2024 in DIRETTA | bene Dosso nei 200 metr - Tortu opaco Attesa per Jacobs e Ali

Leggi tutta la notizia su oasport

18.41 Andiamo a vedere le contendenti dei 100i femminili. 1MELON Chiara 1999 W RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 11.63 11.42 2 2005 CARPINTERI Alessia 1999 W CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 12.07 11.68 3 2026 PAVESE Alessia 1998 W RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 11.54 11.35 4 2008 COLLINS Shania 1996 W USA U.S.A. 11.50 10.92 5 2010 DE MASI Arianna 1999 W MI770MENEGHINA 11.30 11.30 6 2016 HERRERA ABREU Johanelis 1995 W RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 11.81 11.51 18.38 Buone conferme per Aceti e Meli, impegnati alle Bahamas pochi giorni fa per le World Relays. I due quattrocentisti non sono riusciti ad avere un finale incisivo, anche per via delle fatiche accumulate nei Caraibi, ma la base per faragli Europei c'è. 18.36 VINCE ...