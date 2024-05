Alessandra Celentano si confessa | Ho sfiorato la bulimia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 18 maggio 2024)è la “maestra” più ammirata e temuta della televisione italiana, ma sotto la corazza della professionista integerrima, ha lasciato intravedere in più di un’occasiona anche una grande umanità. Complice l’uscita del suo primo libro,si è infatti raccontata a 360 gradi in una recente intervista, parlando del rapporto con Maria De Filippi, delle critiche ricevute, e di un momento difficile in cui si è trovata a fare i conti con la: “Holasta vivendo un momento d’oro: ben due dei suoi allievi sono impegnati nella finalissima di Amici, e da una settimana è arrivato in libreria anche la sua autobiografia Chiamatemi maestra. ...