Fibromialgia - occorre inserire questa sindrome invalidante tra i livelli essenziali di assistenza

(Di sabato 18 maggio 2024), patologia che colpisce nel nostro Paese circa due milioni di persone, in grande maggioranza di sesso femminile. Laè unacomplessa cronica multifattoriale ad eziopatogenesi non ben identificata caratterizzata dall’estrema varietà e differenziazione di sintomi che la esprimono. La complessità del quadro clinico e la mancanza di biomarcatori fanno si che da un

Long Covid, la sindrome incompresa che porta ad una nuova disabilità invisibile - Long Covid, la sindrome incompresa che porta ad una nuova disabilità invisibile - Dolore diffuso, affaticamento, fiato corto, disturbi della concentrazione e della memoria, patologie autoimmuni e metaboliche, problemi gastrointestinali e cardiovascolari. Sono alcuni dei sintomi del ...

La sezione Aisf Odv di Lamezia continua la sensibilizzazione sulla fibromialgia - La sezione Aisf Odv di Lamezia continua la sensibilizzazione sulla fibromialgia - Per la giornata mondiale della fibromialgia, la sezione Aisf Odv (Associazione italiana sindrome fibromialgica) di Lamezia con i suoi volontari ha organizzato una postazione nell’area pedonale di ...

Sezione Aisf Odv di Lamezia in prima linea per la lotta alla fibromialgia con raccolta fondi e sportello informativo - Sezione Aisf Odv di Lamezia in prima linea per la lotta alla fibromialgia con raccolta fondi e sportello informativo - Lamezia Terme - Per la giornata mondiale della fibromialgia, la sezione Aisf Odv (Associazione italiana sindrome fibromialgica) di Lamezia con i suoi volontari ha creato una postazione nell’area pedon ...