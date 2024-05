Atp Ginevra 2024 | programma - orari e ordine di gioco domenica 19 maggio

(Di sabato 18 maggio 2024) Il, glie l’didell’Atp 250 diper quanto riguarda la giornata di19. Comincia il main draw in Svizzera, seppur con soli due match: Baez-Nagal e Altmaier-Carballes Baena. Si disputano inoltre i quattro match del turno decisivo delle qualificazioni che assegneranno altrettanti pass per il tabellone principale. CENTER COURT Ore 11.00 – Kovacevic vs Shelbayh (qualificazioni) Non prima delle 14.00 – (5) Baez vs Nagal A seguire – Altmaier vs Carballes Baena COURT 1 Ore 11.00 – Moreno de Alboran vs Ficovich (qualificazioni) A seguire – Ofner vs Gakhov (qualificazioni) COURT 2 Ore 12.00 – Goffin vs Brouwer (qualificazioni) SportFace.

Il Tabellone principale del torneo Atp di Ginevra 2024 , che si svolgerà sulla terra rossa svizzera da domenica 19 maggio a sabato 25 maggio. Ultimi preparativi in vista dello slam parigino, ma anche punti importanti in palio. Novak Djokovic prova a ...

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Ginevra 2024 , evento in programma dal 19 al 25 maggio. L’osservato speciale sarà Novak Djokovic , che dopo la prematura sconfitta a Roma ha accettato una wild card per trovare il ritmo partita in ...

Sinner, con Djokovic a Ginevra cambia la corsa al numero uno: ecco come - Sinner, con Djokovic a ginevra cambia la corsa al numero uno: ecco come - Il serbo parteciperà a sorpresa al torneo Atp 250 in programma la settiman prossima. Questo può influire sulla classifica, leggi i dettagli ...

Djokovic in campo la settimana prima dello Slam: Ginevra porterà bene come l’ultima volta I precedenti - Djokovic in campo la settimana prima dello Slam: ginevra porterà bene come l’ultima volta I precedenti - Novak Djokovic nel 2021 prima della vittoria al Roland Garros fece tappa a Belgrado. Le altre due volte in preparazione a Wimbledon nel 2006 e 2017 ...