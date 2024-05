Violenza rossa a Pisa | i collettivi pro Palestina contestano Bernini e aggrediscono un militante di FI

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 18 maggio 2024) Un dirigente di Forza Italia è stato aggredito daiuniversitari pro. L’episodio si è verificato nell’ambito della manifestazione di contestazione al ministro Anna Maria, in città per un evento elettorale, che è saltato a causa del clima di tensione insostenibile provocato dai manifestanti. Episodi di vandalismo, poi, si sono verificati a Torino, nell’ambito di un corteo “All eyes on Rafah”, e alla Sapienza. “Dal 7 ottobre – ha commentato– il governo ha scelto di garantire a tutti la libertà di espressione senza rafforzare oltre misura i presidi di sicurezza. Eppure questa nostra disponibilità al dialogo non è colta da alcune minoranze rumorose che anche oggi aci ha impedito di parlare e di svolgere il nostro incontro programmato con i ...