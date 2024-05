Verstappen come Prost e Senna - la McLaren si conferma in qualifica | Ferrari sotto le attese a Imola

(Di sabato 18 maggio 2024) Non strapotere Red Bull, ma strapotere. E laingoia un boccone amaro, provvisorio sì, ma che non lascia affatto ben sperare. Le qualifiche del GP disono trionfali per il pilota olandese, che dopo aver faticato – ed essersi lamentato – al venerdì, ritrova le certezze perdute nel momento più importante, specie su una pista dove sorpassare non è impossibile, ma comunque complesso, e si prende una pole position di prepotenza, di dominio, e anche da record, perchésono sette di fila da inizio stagione, esono otto consecutive se si conta anche Abu Dhabi dello scorso anno. E in carriera, siamo a 39, un numero invidiabile vista anche la sua ancor giovane età. Rispetto a Miami, dunque, Max cerca semplicemente di portare a termine ...

(Adnkronos) – Max Verstappen con la Red Bull in pole position a Imola nel Gp dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota olandese, campione del mondo e leader iridato, è il più veloce in 1’14”746. Verstappen , ...

