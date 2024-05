Evacuato negozio Obi a Curno - bruciore a occhi e gola per clienti e dipendenti | cosa è successo

(Di sabato 18 maggio 2024) Momenti di paura oggi alObi di, nella Bergamasca. Intorno alle 14,30 il punto vendita sulla Briantea è statoa seguito dell’allarme scattato dopo che alcunihanno avvertitoallae agli. Immediatamente è stato attivato il protocollo interno con l’evacuazione di una trentina di persone che erano dentro ilper fare acquisti. Poco prima nell’aria si era diffuso un odore acre, tipico degli spray al peperoncino e il personale del centro commerciale ha così attivato le regole interne da applicare in caso di eventuale intossicazione. Alcuniche si trovavano all’interno delhanno avvertitoalla ...

Curno. “Sostanza irritante nell’aria” evacuato l’OBI - curno. “Sostanza irritante nell’aria” evacuato l’OBI - (mi-lorenteggio.com) curno, 18 maggio 2024 – Intorno alle ore 14.15 di oggi, in via Bergamo, 36, all’interno del negozio OBI, trenta persone sono rimaste coinvolte con sintomi di bruciore agli occhi e ...

Spray urticante a Curno, scatta l’evacuazione all’Obi: allarme rientrato - Spray urticante a curno, scatta l’evacuazione all’Obi: allarme rientrato - Qualcuno avrebbe spruzzato dell spray urticante all’interno del negozio. Allarme rientrato all’Obi di curno nel primo pomeriggio di sabato 19 maggio.

Curno, il superstore Obi evacuato: intossicazione per 30 clienti, ipotesi spray urticante o guasto - curno, il superstore Obi evacuato: intossicazione per 30 clienti, ipotesi spray urticante o guasto - Poco dopo le 14, decine di clienti del superstore sulla Briantea hanno cominciato ad avvertire bruciore agli occhi e alla gola. Nessuno grave. Il negozio è stato evacuato e chiuso, così come il parche ...